Nationalmannschaft Flick nach Desaster gegen Japan: „Bin der richtige Trainer“

Flick musste nach der erneuten Niederlage gegen die Japaner 290 Tage nach der Vorrunden-Pleite und dem WM-Aus in Katar anerkennen: „Wir haben aktuell nicht die Mittel, um so eine kompakte Defensive zu überspielen.“ Er hob stattdessen die guten „Basics“ des asiatischen Weltranglisten-20. hervor und forderte: „Wir im deutschen Fußball müssen einfach mal aufwachen und an diesen Dingen arbeiten.“