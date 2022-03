Nationalmannschaft : Flick nominiert erstes Länderspiel-Aufgebot am 18. März

Frankfurt/Main Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wird sein erstes Länderspiel-Aufgebot im WM-Jahr am Freitag kommender Woche bekanntgeben. Das teilte der DFB mit.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft nach einer langen Winterpause am 26. März zunächst in einem Heimspiel in Sinsheim auf Israel. Drei Tage später kommt es in einem weiteren Testspiel in Amsterdam zum Klassiker gegen die Niederlande. „Wir haben schon jetzt im März mit Holland eine sehr starke Mannschaft als Gegner“, sagte Flick zum Start 2022.