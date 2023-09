Nationalmannschaft Flick ohne Gedanken an Rauswurf: „Schlechter Ratgeber“

„So kann ich doch nicht in die Spiele gehen!“, betonte Flick vor den Partien an diesem Samstag gegen WM-Schreck Japan und am Dienstag kommender Woche gegen Vizeweltmeister Frankreich. Er sei positiv, sie hätten einen Plan, sagte Flick: „Und ich kann versprechen, dass wir gut vorbereitet sind.“ Er sei in den vergangenen Wochen zu vielen Spielern gereist und hätte über die Zukunft gesprochen, welche Erwartungen er habe, welche Rollen die Spieler erfüllen müssten.