Nationalmannschaft : Flick plant mit Niederlanden als DFB-Testspielgegner im März

Frankfurt/Main Hansi Flick plant mit den Niederlanden als hochkarätigem Testspielgegner der Fußball-Nationalmannschaft im kommenden März zum Auftakt ins WM-Jahr. Der Bundestrainer bestätigte nach der Auslosung der Nations League entsprechende Verhandlungen.

Die DFB-Auswahl spielt zunächst am 26. März in Sinsheim wahrscheinlich gegen einen afrikanischen Gegner - dann soll es wenige Tage später zum Klassiker in die Niederlande gehen.