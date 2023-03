Nationalmannschaft Flick startet Reha-Kurs - Personal auf Prüfstand

Zum Start des Rehabilitationsprogramms für das WM-Desaster in Katar dünnt Hansi Flick seine Ü-30-Fraktion in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus. Wenn der Bundestrainer am Freitagnachmittag seinen ersten Kader auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft 2024 für die Spiele gegen Peru am 25. März in Mainz und drei Tage später in Köln gegen Belgien benennt, wird mancher aufhorchen: Ach, der! Oder sogar: Bitte, wer?