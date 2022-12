Nationalmannschaft : Flick sucht Gespräch mit Müller: Alter kein Kriterium

Frankfurt/Main Trotz des frühen WM-Aus steht die Nationalmannschaft nicht vor einem großen Personalumbruch. Bundestrainer Flick will mit seinen Spielern über die Zukunft sprechen: Auch mit Routinier Thomas Müller.

„Ich werde in den kommenden Tagen versuchen, mit jedem Spieler zu sprechen, auch, um damit die WM dann abzuschließen. Und dann werde ich auch mit Thomas reden. Wir haben schon kurz gesprochen, aber noch nicht im Detail“, sagte der Bundestrainer in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur über seine Personalplanungen Richtung Heim-EM 2024.

In dem Gespräch mit dem 33 Jahre alten Müller will Flick ausloten, wie der Bayern-Antreiber seine TV-Aussagen unmittelbar nach dem WM-Aus gemeint habe. Müllers erste Reaktion klang nach einem Abschied im DFB-Trikot nach 121 Länderspielen, später relativierte er seine Ausführungen und kündigte Gespräche mit seiner Frau und dem Bundestrainer an.