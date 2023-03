Nationalmannschaft Flick testet gegen Peru Doppelspitze mit Füllkrug und Werner

Bundestrainer Hansi Flick wird im ersten Länderspiel des Jahres am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz einer Doppelspitze mit dem Bremer Niclas Füllkrug und dem Leipziger Timo Werner aufbieten. Letzterer hatte die Weltmeisterschaft in Katar verletzt verpasst. Damit will Flick für eine „enorme Präsenz“ im gegnerischen Strafraum sorgen, wie er am Freitag in Frankfurt/Main sagte.