Nationalmannschaft : Flick: Thema Hector-Rückkehr „stellt sich aktuell nicht“

Eine Rückkehr von Jonas Hector in die Fußball-Nationalmannschaft steht nicht zur Debatte. Foto: Marius Becker/dpa

Köln Bundestrainer Hansi Flick beschäftigt sich derzeit nicht mit einer Rückkehr von Jonas Hector in die Fußball-Nationalmannschaft.

„Jonas hat in den vergangenen Wochen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich weiß auch, dass er in Köln aufgrund seiner Art und Spielweise sehr hoch angesehen ist. Aber aktuell stellt sich das Thema für mich nicht“, sagte Flick nach seinem Stadion-Besuch beim 1:1 des 1. FC Köln gegen RB Leipzig dem „Express“: „Natürlich schauen wir permanent, was wir ändern könnten. Aber Robin Gosens macht das auf der Position gut, David Raum hat wieder eine gute Leistung gezeigt, Thilo Kehrer ist vielseitig.“