Nationalmannschaft : Flick über WM-Aus für Reus: „Tut uns einfach weh“

Frankfurt/Main Die Nicht-Nominierung von Pechvogel Marco Reus von Borussia Dortmund für die Fußball-WM in Katar hat Bundestrainer Hansi Flick besonders geschmerzt.

Der 33 Jahre alte Reus hatte sich Mitte September am Fuß verletzt. Nach zwei kurzen Spiel-Comebacks fiel er wieder aus und pausiert aktuell noch. „Er hat alles probiert, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen, aber so eine Verletzung braucht seine Zeit“, sagte der Bundestrainer: „Deswegen mussten wir uns entscheiden, ob wir das Risiko eingehen oder nicht.“

Reus: Großer Traum geplatzt

Nach dem erneuten WM-Aus ist die Enttäuschung bei Reus indes riesig. „Ein großer Traum von mir ist damit leider geplatzt“, sagte der BVB-Kapitän. „Nach dem erneuten Rückschlag am Sonntag im Training haben alle Beteiligten in den letzten Tagen alles Mögliche versucht, um meine Teilnahme an der WM doch noch möglich zu machen. Jedoch hat es mit meinem lädierten Knöchel nicht für die WM gereicht“, erklärte Reus.