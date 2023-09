Nationalmannschaft Flick vor dem Aus? Für Matthäus „mehr als eine Diskussion“

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hält eine schnelle Trennung von Bundestrainer Hansi Flick nach dem 1:4-Debakel am Samstag in Wolfsburg gegen Japan für wahrscheinlich. Das sei „mehr als eine Diskussion nach dem Spiel“, sagte der 62-Jährige beim TV-Sender RTL, „und ich weiß ja auch, was in den letzten Monaten gelaufen ist beim DFB. Da haben nicht mehr viele hinter Hansi Flick gestanden. Rudi Völler ja, aber ob man ihn jetzt noch halten kann - das bezweifle ich“.