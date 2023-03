Nach Münchner Trainer-Beben Flick zum Nagelsmann-Aus: Von Schlagzeilen „sehr überrascht“

Die auch ihn überraschende Trainer-Entwicklung beim FC Bayern hat nach Ansicht von Hansi Flick auch Auswirkungen auf die Münchner Stars im Nationalteam. „Es wird nicht so sein, dass das alle beflügelt. Trotzdem ist es meine Aufgabe, mit allen Spielern zu sprechen - das habe ich schon gemacht. Jetzt müssen wir erst mal abwarten, was am Ende wirklich rauskommt“, sagte der Bundestrainer.