Nationalmannschaft Flicks brisantes Rendezvous mit Lewandowski

Viermal trat Lewandowski bislang gegen Deutschland an. Zweimal traf er, 2011 beim 2:2 in Danzig sowie 2015 bei der 1:3-Niederlage in der EM-Qualifikation in Frankfurt. Lewandowski war auch 2014 dabei, als Polen ebenfalls in Warschau beim 2:0 der bislang einzige Sieg gegen die DFB-Auswahl gelang. Zur deutschen Abwehr zählte damals auch schon Antonio Rüdiger, der am Freitagabend erneut besonders gefordert sein dürfte. Der Hüne von Real Madrid fordert „Hingabe“ für die Abwehrarbeit: „Du musst Zweikämpfe gewinnen.“