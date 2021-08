Nationalmannschaft : Flicks erstes Training ohne Neuer und Süle

Stuttgart Ohne Kapitän Manuel Neuer sowie die Innenverteidiger Niklas Süle und Antonio Rüdiger hat Hansi Flick sein erstes Training als Bundestrainer geleitet.

Die Stammkräfte gehörten zu den insgesamt zehn Akteuren aus dem Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft, die am Montag zur Belastungssteuerung im Teamhotel blieben. Auf dem vom Regen durchweichten Übungsplatz in Stuttgart waren noch 14 Feldspieler und zwei Torhüter im Einsatz, darunter auch DFB-Rückkehrer Marco Reus und die Neulinge Karim Adeyemi und David Raum.

Flick beobachtete die Übungseinheit mit Schwerpunkt auf Umschaltspiel nach Ballgewinn mit schwarzer Kappe und Regenjacke zumeist vom Spielfeldrand aus. „Wir wollen Tempo reinbekommen in die Trainingseinheiten“, hatte sein Assistent Danny Röhl bei der DFB-Pressekonferenz zuvor betont. Die Nationalmannschaft spielt in der WM-Qualifikation am Donnerstag gegen Liechtenstein und jeweils drei Tage später gegen Armenien und auf Island.