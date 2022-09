Nationalmannschaft : Flicks Musiala-Einsicht vor Wembley-Spiel

Leipzig Für Jamal Musiala ist ein Fußballspiel in Wembley gegen England „etwas Großes“. Grund ist die Vita des Bayern-Youngsters, der in London beim FC Chelsea groß wurde.

Nach seinem erfolglosen Joker-Einsatz beim ernüchternden 0:1 gegen Ungarn lastet auf Musialas schmalen Schultern die Hoffnung auf mehr Inspiration und Schaffenskraft in der deutschen Offensive am Montag (20.45 Uhr/RTL) in London. Musiala muss fast zwangsläufig Hansi Flicks offensive Aufstellungsantwort sein im Wembleystadion.

Flick: „Jamal hat das gewisse Etwas“

England ist Muisalas „zweites Zuhause“

Beim 1:1 im Nations-League-Hinspiel im Juni gegen die Engländer spielte Musiala dafür beim Heimspiel in München groß auf. Die Fans wählten ihn zum „Spieler des Spiels“. Es gibt auch ein Video, das ihn als Elfjährigen bei einem Einlagespiel seiner damaligen Schule im Wembley-Stadion zeigt, in dem er vier Tore erzielte. „Wenn du elf Jahre alt bist, kommt dir jedes Stadion riesig vor, aber Wembley ist, glaube ich, auch heute noch für jeden außergewöhnlich“, sagte Musiala dazu mal in einem DFB-Interview. „Echt cool“, nannte er es, in Englands Fußball-Kultstätte auf dem Rasen wirbeln zu dürfen.

DFB-Team braucht Musialas Torriecher

Musiala weiß zudem, wo das Tor steht, auch wenn er im Nationaltrikot in 16 Länderspielen erst einmal traf und eher als Vorbereiter auffiel. „Jamal hat auch in seinem jungen Alter schon eine sehr große Torgefahr. Er bewahrt in der Box unter Druck die Ruhe und setzt den Schuss so, dass der Torwart nicht mehr an den Ball kommt“, lobte Flick: „Das macht er echt gut.“ Am besten auch am Montagabend in Wembley.