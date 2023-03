Nationalmannschaft Flicks Neustart: Betretene Bayern, aufgeregte Neulinge

Neben Berisha, Vagnoman und Schade gehören auch Felix Nmecha, Marius Wolf und der am Sonntag für den verletzten Armel Bella Kotchap nachnominierte Malick Thiaw erstmals zum DFB-Team. Flick startet die Vorbereitung auf die Heim-EM im Sommer 2024 mit einer öffentlichen Trainingseinheit. Am Montag können die Fans von 16.30 Uhr an im Stadion am Brentanobad in Frankfurt/Main die Nationalspieler bei einer Regenerationseinheit sehen.