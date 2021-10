WM-Qualifikation : Flicks Youngster zeigen Zukunft der Nationalelf auf

Hamburg Hansi Flick setzt in der Nationalmannschaft auf gleich mehrere junge Spieler mit großem Potenzial. Diese wollen sich beweisen - und könnten schnell hineinwachsen in die Mannschaft.

Hansi Flicks neue Youngster steckten immer wieder die Köpfe zusammen. David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi zogen dicht gedrängt auf einer wackeligen Bierbank am Trainingsplatz ihre Fußballschuhe an, dann feixte das Trio beim Aufwärmen.

Die jungen Wilden, von DFB-Direktor Oliver Bierhoff „Frischlinge“ getauft, sind in der Fußball-Nationalmannschaft das Versprechen für die nahe und fernere Zukunft - genau, wie Bundestrainer Flick es will. „Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie junge Spieler nachrücken, wie schnell sie sich doch auch an das hohe Niveau adaptieren und selber Akzente setzen können“, sagte Bierhoff am Mittwoch insbesondere mit Blick auf die 18 Jahre alten Toptalente Wirtz und Musiala. „Ich höre immer wieder, dass auch die Trainer ihre tolle Qualität sehen und davon begeistert sind.“ Ihre Plätze im Team müssten sie sich natürlich trotzdem erst einmal „erkämpfen“.