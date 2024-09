Deutsche Nationalmannschaft Frankfurt-Torwart Trapp: Nationalmannschaft als Ziel

Torwart Kevin Trapp will zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Ich habe immer wieder auch gesagt, dass es sicherlich ein Ziel von mir ist, meine Ambition auch“, sagte der derzeit verletzte Torwart von Eintracht Frankfurt vor dem Europa-League-Spiel seines Teams gegen Viktoria Pilsen bei RTL. Der eigentlich als Stamm-Nationalkeeper eingeplante Marc-André ter Stegen fällt wegen einer schweren Knieverletzung lange aus. Der neunmalige Nationalspieler Trapp, der sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat, will bald wieder fit sein und sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen.