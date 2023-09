Nationalmannschaft Franzose Fournier: Deutschlands Krise „zweifellos zyklisch“

Dass der französische Verband derzeit vor allem in der Offensive scheinbar ein Überangebot an überragenden Spielern in seinen Reihen hat, ist für Fournier „das Ergebnis guter Organisation zwischen dem Verband und seinen Profivereinen“ sowie „der neuen Ausrichtung der Trainingsprozesse, mehr Eigeninitiative und eine gewisse Freiheit im Offensivspiel“. Der Verband FFF habe in mehr als 300 technische Betreuer investiert, 15 Jugendzentren für 13- bis 15-Jährige in ganz Frankreich und Übersee aufgebaut und die Klassifizierungskritieren für die Ausbildungszentren komplett überarbeitet. Nach dem Desaster bei der WM 2010 habe man sich „nicht mehr nur auf die technisch-taktische Ausbildung konzentriert, sondern vermehrt auch auf die sozio-edukative. Das ultimative Ziel ist es, dass die Jugendlichen, die aus unseren Ausbildungszentren kommen, nicht nur fußballerisch fit sind, sondern auch verantwortungsbewusste Bürger.“