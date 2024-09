Fußball-Nationalmannschaft Füllkrug gibt den Fahnenträger: „Der Weg ist das Ziel“

Trotzdem soll der EM-Schwung nicht verloren gehen, sondern am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn und drei Tage später in Amsterdam gegen Holland genau da angeknüpft werden, „wo wir bei der EM aufgehört haben“. Die Fans sollen sich weiter auf jedes Länderspiel freuen, wünscht sich Füllkrug. Auch wenn klar sei, „dass wir in der Nations League nicht die Euphorie erzeugen können wie bei einem Heimturnier“.