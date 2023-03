Nationalmannschaft Füllkrug sieht sich in DFB-Elf „fest eingebunden“

Seinen Stellenwert in der Nationalelf zeigte sich, als der Bremer bei seinem Elfmetertreffer am Dienstag im Länderspiel gegen Belgien (2:3) als Schütze „vorgegeben“ wurde. „Wir haben ein bis drei Elfmeterschützen. Ich habe ihn rausgeholt und auch in der Liga den einen oder anderen Elfmeter verwandelt. Klar, dass ich ihn dann auch schieße“, sagte Füllkrug selbstbewusst.