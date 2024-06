Nationalmannschaft Füllkrug zerstreut Fitness-Zweifel vor EM-Start

Füllkrug nimmt seine Rolle als Ersatzmann zu Turnierbeginn an und äußerte zugleich seine Unterstützung für Konkurrent Kai Havertz, der gegen Schottland vorn gesetzt ist. „Kai hat meine maximale Unterstützung. Ich wünsche ihm jedes Tor“, sagte Füllkrug. Die zugedachte Rolle musste er natürlich im Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann akzeptieren. „Ich bin da eher in einem Angestelltenverhältnis. Der Trainer sitzt am längeren Hebel“, sagte der Mittelstürmer, der in 16 Länderspielen elf Tore erzielen konnte.