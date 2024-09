EM-Qualifikation Fünf Adeyemi-Tore in zwei Spielen: „Sollte Standard sein“

„Dieses Spiel können wir erstmal genießen, auch mit den Toren, die wir gemacht haben“, sagte Di Salvo. Er richtet den Blick aber auch schon nach vorne. Gegen Bulgarien am 11. Oktober in Regensburg wolle man „definitiv den Sack zumachen“, sagte der U21-Nationaltrainer. Vier Tage nach dem Bulgarien-Spiel steht die abschließende Partie in Polen an.