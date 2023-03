Fussball-Nationalmannschaft Früher Doppelschlag bringt Belgien auf die Siegerstraße: 3:2-Erfolg in Köln gegen deutsche Nationalmannschaft

Köln · Das DFB-Team hat das zweite Länderspiel in diesem Jahr verloren: Gegen Belgien gab es am Dienstagabend in Köln eine verdiente 2:3 (1:2)-Niederlage. Die Tore für Deutschland erzielten Niclas Füllkrug per Elfmeter und Serge Gnabry.

28.03.2023, 22:41 Uhr

Und das 2:0 für Belgien: Romelu Lukaku lässt Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen keine Chance und hebt den Ball ins Netz. Foto: dpa/Christian Charisius

Eine erschreckend schwach erste halbe Stunde, am Ende aber eine versöhnlich zweite Halbzeit – unter dem Strich bleibt aber eine insbesondere in der ersten Hälfte enttäuschende Leistung der deutschen Mannschaft bei der Partie gegen die spielstarken Belgier.