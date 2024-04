Seltsame Fußball-Überraschung Warum Manuel Neuer im EM-Stickeralbum fehlt – und falsche Team mit drin sind

Auch zur kommenden Fußball-EM in Deutschland gibt es wieder ein Sammelalbum, in das Fans alle Spieler des Turniers als Sticker einkleben können. Moment. Wirklich alle? Anscheinend nicht. Einer der größten Stars scheint mit Kylian Mbappé zu fehlen. Auch beim deutschen Team suchen Fans vergeblich nach Fußballern wie Florian Wirtz oder Toni Kroos. Dafür können die Fans Lothar Matthäus sammeln. Was ist da schiefgelaufen?