Vorbild Rummenigge : Fußball-Fan Flick: Als Teenager in den Bayern-Bus gemogelt

Fußball-Fan Flick: Als Teenager in den Bayern-Bus gemogelt

Frankfurt/Main Für ein kurzes Treffen mit seinem großen Idol nahm der 15 Jahre alte Teenager Hansi Flick seinen ganzen Mut zusammen.

„Bayern München war zu einem Freundschaftsspiel gegen den VfR Mannheim angereist und ich durfte es mir live im Stadion anschauen“, erzählt der Bundestrainer in seinem Buch „Im Moment - Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt“, das heute, am 20. September, erscheint. Und da musste er es einfach versuchen.