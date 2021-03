WM-Qualifikation : Fußball-Nationalteam ohne Süle und Gosens gegen Island

Düsseldorf Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss ohne die Defensivspieler Niklas Süle und Robin Gosens ins EM-Jahr starten.

Der Innenverteidiger vom FC Bayern München fällt für den Auftakt in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Island wegen einer Zerrung im linken Oberschenkel aus, wie der DFB bekanntgab.