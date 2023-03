Nationalmannschaft Gewinner beim Verlierer: Flick lobt „aggressiven Leader“ Can

Das bestätigte auch Bundestrainer Hansi Flick, der mit der Einwechslung von Can die richtige Maßnahme ergriffen hatte. „Man muss sagen, dass Emre nach seiner Einwechslung gezeigt hat, was für eine defensive Qualität er hat. Er war, wenn man so will, der aggressive Leader, den wir gebraucht haben. Er hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen und die Mannschaft wachgerüttelt“, sagte Flick nach dem 2:3 am Dienstagabend in Köln.