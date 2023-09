Verletzung Giroud fehlt Frankreich im Länderspiel gegen Deutschland

Paris · Frankreichs Rekord-Torschütze Olivier Giroud (36) fehlt der Équipe Tricolore im Länderspiel-Klassiker am Dienstag (21 Uhr/ARD) gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund. Wie der französische Verband FFF am Freitag mitteilte, hat sich der Stürmer beim EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Irland (2:0) am linken Knöchel verletzt.

09.09.2023, 03:14 Uhr

Frankreichs Olivier Giroud auf dem Spielfeld. Foto: Tom Weller/dpa

Es handele sich aber nur um eine leichte Verstauchung. Auf eine Nachnominierung für den Kader des Vize-Weltmeisters verzichtet Nationaltrainer Didier Deschamps. Giroud, der für den AC Mailand spielt, war gegen Irland bereits in der 26. Minute nach einem Schlag auf den Knöchel vom Feld gegangen. Für ihn war der im Sommer von Borussia Mönchengladbach zu Inter Mailand gewechselte Marcus Thuram gekommen, der kurz nach der Pause sein erstes Länderspiel-Tor zum Endstand erzielte. Frankreich hält mit fünf Siegen aus fünf Spielen und 11:0 Toren in der Quali klar Kurs auf das Ticket für die EM 2024 in Deutschland. © dpa-infocom, dpa:230908-99-127813/4

(dpa)