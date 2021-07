Nationalmannschaft : Gomez: DFB-Auswahl fehlt ein echter Torjäger

Stuttgart Nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Mario Gomez benötigt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schnellstmöglich wieder einen echten Torjäger.

Gomez fordert ein Umdenken in der Ausbildung. „Das Stürmerspezifische wurde bei uns in den letzten Jahren in der Ausbildung von Spielern ein Stück weit zu wenig gelehrt und trainiert“, sagte der frühere Stürmer. „Der Trend ging in diesen Jahren sehr zum Dribbler, die Kids wollten Messi und Ronaldo nachahmen und erst drei Gegner ausspielen, bevor sie abschließen. Dabei ist Tore zu schießen das Schönste, was es gibt.“