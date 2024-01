Nationalmannschaft Gomez: Die letzten Jahre in einen Negativ-Strudel gekommen

„Es gibt halt auch noch sechs andere Länder in Europa, die Europameister werden wollen und es ist nicht jedem vergönnt, irgendwann mal Europameister zu werden“, betonte Gomez. „Ist derjenige deswegen ein schlechter Sportler? Nein. Ist der Druck immens? Ja. Muss ein Sportler damit zurechtkommen, der in diesen Gehaltssphären unterwegs ist? Ja“, sagte er. „Aber nichtsdestotrotz sind es ganz normale Menschen, die die gleichen Themen im Kopf haben wie wir auch. Da sind wir die letzten Jahre in einen Negativ-Strudel gekommen.“