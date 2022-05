Nationalmannschaft : Goretzka fehlt beim DFB-Training - Gündogan dabei

Marbella Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ohne Bayern-Profi Leon Goretzka die Vorbereitung auf die anstehenden Nations-League-Spiele fortgesetzt. Der Mittelfeldspieler war im Trainingslager in Marbella als einziger Akteur nicht auf dem Platz im Einsatz.

Die DFB-Auswahl bleibt noch bis Freitag in Marbella. Nach einem freien Wochenende kommt der 26-köpfige Kader am Montagabend in Herzogenaurach wieder zusammen. Der Start in die Nations League erfolgt am Samstag kommender Woche in Bologna gegen Europameister Italien. Danach folgen die Partien am 7. Juni in München gegen England, am 11. Juni in Budapest gegen Ungarn sowie zum Abschluss am 14. Juni das Rückspiel gegen die Italiener in Mönchengladbach.