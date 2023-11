DFB-Team Goretzka kritisiert FIFA-Entscheidung pro Saudi-Arabien-WM

Die Kriterien des Weltverbands FIFA seien im Vergleich zur in Westeuropa höchst umstrittenen Vergabe der Endrunde 2022 nach Katar „offensichtlich nicht korrigiert worden“, sagte der 28-Jährige am Mittwoch in Frankfurt am Main. „Das ist mit Sicherheit nicht gut.“ Dennoch beschäftige er sich aktuell mehr mit dem kommenden Sommer und der Heim-Europameisterschaft in Deutschland.