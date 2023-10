Nationalmannschaft Goretzka übt Kritik an USA-Reise: „Ist extrem“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel zeigte sich trotz der ungünstigen Reise mitten in der Saison verständnisvoll: „Man muss im Ganzen gerecht bleiben. Jeder Nationaltrainer holt sich jetzt die besten Spieler. Es sind die wenigen Phasen, wo die Abstellungen möglich sind. Die Reise wurde entschieden mit Verantwortlichen aus der Bundesliga, mit den Vereinen.“ Kontakt zu Nagelsmann habe er nicht gehabt, was aber auch in Ordnung sei. „Er muss keine Rücksicht auf uns nehmen. Das können wir nicht erwarten.“