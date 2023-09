Bundestrainer Goretzka wirbt für Nagelsmann: „Großartiger Trainer“

Nagelsmann, der im Frühjahr beim deutschen Rekordmeister gehen musste, wird als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer gehandelt. Der 58-Jährige war nach dem 1:4 im Länderspiel gegen Japan vor einer Woche in Wolfsburg vom DFB freigestellt worden. Beim 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag in Dortmund fungierte daraufhin DFB-Sportdirektor Rudi Völler (63) als Interims-Teamchef, der das aber als „einmalige Sache“ verstanden wissen will.