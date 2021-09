Nationalmannschaft : Gosens erleidet Kapselverletzung im linken Fuß

Stuttgart Außenverteidiger Robin Gosens hat im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein (2:0) eine Kapselverletzung im linken Fuß erlitten.

Ob der 27-Jährige in den Partien am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien und am Mittwoch in Reykjavik gegen Island (beide 20.45 Uhr/RTL) zum Einsatz kommen kann, werde „die Sportliche Leitung in Absprache mit der medizinischen Abteilung entscheiden“, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.