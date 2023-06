Nationalmannschaft Gündogan trainiert vor Reise nach Polen nicht mit dem Team

Flick wird am Donnerstagabend bei der Pressekonferenz in Warschau womöglich genauere Angaben machen. Erwartet werden einige Umstellungen. So werden etwa Jamal Musiala und Torschütze Kai Havertz diesmal in der Startformation erwartet. Der Dortmunder Emre Can könnte als defensiver Stabilisator auf der Sechser-Position ins Team kommen. Gosens könnte bei seinem DFB-Comeback nach neun Monaten den formschwachen Leipziger David Raum auf der linken Außenbahn ersetzen.