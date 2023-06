Nationalmannschaft Gündogan über DFB-Team: „Müssen einfach liefern“

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) spielt am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine sowie anschließend in Warschau gegen Polen und in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Für Gündogan sind das drei Partien, mit denen man die Fans zurückgewinnen und auch Lust auf die Heim-Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli kommenden Jahres wecken könne. „Wir müssen einfach liefern! Und das noch vor dem Start der EM, damit wir mit einem positiven Gefühl das Turnier angehen können“, sagte er.