Nationalmannschaft : Günter vor DFB-Spielen: „Gespannt, wie meine Rolle aussieht“

Freiburg Christian Günter war bei der EM 2021 und WM 2022 im deutschen Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Der Freiburger ist ein Teamspieler - die Leistungsdiskussion sieht er gelassen.

Freiburgs Fußball-Nationalspieler Christian Günter sieht die Leistungsdiskussion über seine Position in der DFB-Auswahl gelassen.

„Hatte Argentinien überall Weltklasse in seiner Mannschaft?“, fragte der 29 Jahre alte Außenverteidiger in einem „Kicker“-Interview: „Das ist die Frage. Schlussendlich geht es darum, dass man als gute Mannschaft auf dem Platz steht. Wahrscheinlich ist es so, dass ein Freiburg-Spieler nicht zur Weltklasse zählt. Man muss aber nicht überall einen Weltklasse-Spieler haben, um Erfolg zu haben.“