Fußball-Nationalmannschaft „Halbe Mannschaft weg“ - DFB-Team muss sich neu finden

„Wir haben den Kader aufgrund einiger Verletzungen kurzfristig nochmal etwas verändern müssen“, sagte Nagelsmann, was nicht so recht in den vor wenigen Wochen skizzierten „Masterplan“ des Bundestrainers passt. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit Titelziel im Blick wollte der 37-Jährige möglichst konstant die mögliche WM-Elf spielen lassen. Das muss Nagelsmann verschieben: Die Mannschaft, die in Zenica und München auf dem Rasen steht, wird womöglich nie wieder in dieser Konstellation auflaufen.