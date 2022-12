Nationalmannschaft : Hamann hält Flick-Verbleib für einen Fehler

Berlin Dietmar Hamann stört sich an dem Treuebekenntnis des DFB zu Hansi Flick. Der Ex-Nationalspieler fordert, dass der Bundestrainer kein Mitspracherecht bei einem bestimmten Thema bekommt.

„Mir fehlt der Glaube, wieso er in den nächsten 18 Monate das schaffen sollte, was er in den vergangenen nicht annähernd erreicht hat“, schrieb der Vize-Weltmeister von 2002 in einer Kolumne für den TV-Sender Sky. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte kurz nach dem WM-Vorrundenaus der deutschen Mannschaft betont, volles Vertrauen in Flick zu haben. Im Sommer 2024 ist Deutschland Gastgeber der Europameisterschaft.