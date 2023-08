Deutscher Fußball-Bund Hannes Wolf neuer Direktor beim DFB

Wolf riss Grundprobleme im Nachwuchs an. In England und Frankreich würden drei- bis viermal mehr Spieler aus dem U21-Bereich eingesetzt, sagte er. „Das heißt nicht, dass wir schlechte Spieler haben, aber uns fehlt in der Breite die Spitze.“ Der Aufbruch im Jugendbereich, in dem seit Monaten kritisch über Veränderungen debattiert wird, sei keine „Raketenwissenschaft“, sagte Wagner. „Das ist ja das Schöne.“