Nationalmannschaft : Hansi Flick: „Wir sind sehr happy mit der Entwicklung“

Bundestrainer Hansi Flick trieb seine Mannschaft in Island an. Foto: Christian Charisius/dpa

Reykjavik Hansi Flicks Vorgabe für sein Auftaktprogramm als Bundestrainer lautete neun Punkte. Das WM-Ticket ist in Reichweite, auch wenn er die Euphorie bremst. Die Neuausrichtung aber ist nicht zu übersehen.

Fragen an Bundestrainer Hansi Flick nach dem 4:0 gegen Island in der WM-Qualifikation am Mittwochabend in Reykjavik und dem Neun-Punkte-Start in seinen ersten drei Länderspielen.