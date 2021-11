Nationalmannschaft : Hansi Flick: „Wir wissen, dass wir auf einem guten Weg sind“

Eriwan Hansi Flick geht mit einer makellosen Bilanz in die Weihnachtspause. Nach dem Sieg in Armenien sieht der Bundestrainer die DFB-Elf auf einem guten Weg. Nächster Gegner soll ein Hochkaräter sein.

Fragen an Bundestrainer Hansi Flick in der Pressekonferenz nach dem 4:1-Sieg der Fußball-Nationalmannschaft zum Abschluss der WM-Qualifikation in Armenien.