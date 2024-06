Nationalmannschaft Havertz: Manuel Neuer ist bester Torhüter aller Zeiten

„Auf mich zumindest nicht und ich glaube, auch auf keinen anderen“, sagte Havertz dem „Kicker“ in einem Interview. „Von 500 Aktionen passiert einmal so etwas, aber in den anderen 499 Aktionen rettet er uns, hilft uns, Spiele zu gewinnen“, sagte der Stürmer des FC Arsenal. Seiner Meinung nach sei der Profi des FC Bayern München „der beste Torwart, der jemals gespielt hat. Wenn du weißt, dass er im Tor steht, gibt dir das ein anderes Gefühl.“