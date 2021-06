DFB-Team : Havertz nach Königsklassen-Tor erleichtert

München Für Kai Havertz war der Siegtreffer im Champions-League-Finale eine Art Befreiung: „Ich bin schon froh, dass ich die Saison mit diesem Tor im Champions-League-Finale beenden konnte.“

Am Ende der Saison sei für ihn persönlich „relativ viel Druck auf dem Kessel“ gewesen, betonte der Ex-Leverkusener und sprach damit seine hohe Ablösesumme mit einem geschätzten Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Euro an. „Dann erwarten die Leute eben gleich, dass du der neue Cristiano Ronaldo bist. Aber so schnell geht das nicht, alles ist neu, und ich habe am Anfang wirklich nicht meinen besten Fußball gespielt.“