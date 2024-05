Nationalmannschaft Heidenheimer Beste rechnet nicht mit EM-Nominierung

Beste gehört zu den Shootingstars der Heidenheimer, die in ihrer ersten Bundesliga-Saison souverän den Ligaverbleib geschafft haben und gegen den 1. FC Köln am letzten Spieltag sogar noch den Europapokal erreichen können. Vor der Partie gegen die Domstädter am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht er bereits bei sieben Toren und zwölf Vorlagen.