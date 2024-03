Nationalmannschaft Heidenheims Jan-Niklas Beste stolz auf DFB-Berufung

„Ich habe zuletzt immer wieder gesagt, dass ich nicht mit dieser Nominierung gerechnet habe. Es ist schließlich nicht einmal ein Jahr her, dass ich mit dem FCH noch in der 2. Liga gespielt habe“, sagte der Top-Scorer des Clubs in einer Mitteilung des Vereins. „Damit geht für mich natürlich etwas in Erfüllung, wovon wahrscheinlich fast jeder kleine Junge in Deutschland träumt - so war das auch bei mir.“