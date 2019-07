Brief vom Bundestrainers : Herberger lobt 1953 Eckel: „Es drängt mich, Ihnen zu sagen“

Brief vom Bundestrainers

Berlin Obwohl Horst Eckel im WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und dem Saarland (3:0) am 11. Oktober 1953 erst in der 38. Minute eingewechselt wurde, gab es vom „Chef“ ein dickes Lob.

Sepp Herberger bedankte sich in einem seiner für ihn typischen Briefe beim rechten Läufer. Munter wechselt der Bundestrainer vom Sie zum Du. Trainer des damals noch eigenständigen Saarlands war Herbergers späterer Nachfolger Helmut Schön.

Herbergers Brief vom 22. Oktober 1953, den dpa dokumentiert, stammt aus dem dritten Band der Kleinen Fußball-Bibliothek: „Post vom 'Chef' - Herbergers Briefe an die Weltmeister“.

Es drängt mich, Ihnen zu sagen, dass Sie gegen die Saar in Stuttgart eine gute Partie geliefert haben. Besonders gefreut habe ich mich, zu sehen, wie Sie sofort nach Ihrem Eintritt in das Spiel im Verein mit Jupp Posipal unsere Abwehr taktisch organisierten. Dann gab es für mich einige frohe Überraschungen, nämlich dann, wenn Sie direkt abspielten. Allerdings, und das muss auch gesagt werden, sind Sie dann gegen Spielschluss einige Male wieder in Ihren alten Fehler des zu langen Ballhaltens verfallen.