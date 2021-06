Trainer-Legende : Hermann Gerland: Könnte mir Zukunft beim DFB vorstellen

Berlin Bayern Münchens langjähriger Co-Trainer Hermann Gerland hätte große Lust, nach seinem Abschied aus der Bundesliga künftig einmal für die Fußball-Nationalmannschaft zu arbeiten.

Er möchte auf jeden Fall „noch was machen. Und wenn ich mit den besten Spielern Deutschlands weiterhin zusammenarbeiten kann, dann ist das für mich was ganz Außergewöhnliches nach wie vor“, versicherte der beliebte Trainer. Aber „erst mal müssen Gespräche stattfinden“, sagte Gerland, „wir diskutieren über Dinge, die in weiter Ferne noch sind.“ Und: „Wenn sie Interesse daran haben, dann wird das stattfinden“, meinte die in Bochum geborene Trainer-Legende.