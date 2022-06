Nationalmannschaft : Herzjubel in Ungarn: Goretzka und Co. als soziales Gewissen

Herzogenaurach Fußball-Profis müssen nicht nur gut Fußball spielen. Sie haben auch eine soziale Verantwortung. Bei der Nationalmannschaft wird das deutlich.

Auseinandersetzung mit sozialen Themen

Rund um den Juni-Viererpack der DFB-Elf in der Nations League reihen sich Aktionen nun förmlich aneinander: In Herzogenaurach liefen Thomas Müller und Co. mit Mitarbeitern von Sponsor Adidas beim „Run for the Oceans“ für saubere Meere. Man habe „Selfies gemacht, Small Talk gemacht“, erzählte Goretzka. Per Podiumsdiskussion folgte eine zweite Aufklärungsstunde von Experten über die schwierige Menschenrechtslage im WM-Gastgeberland Katar. Goretzka saß mit Müller, Joshua Kimmich und Serge Gnabry in der ersten Reihe.